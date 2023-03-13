صور القمر في هواتف سامسونغ.. خدعة "ذكية" أم تعزيز مشروع؟ فيديو يكشف الحقيقة

وتتمتع مجموعة هواتف " Galaxy " الذكية الرائدة من سامسونغ، بما في ذلك " Galaxy S23 Ultra"، بمستوى عال للغاية من التكبير للكاميرات الخلفية تم إنشاؤه عن طريق زيادة قوة كاميرات التصوير عن بعد " 3x و 10x "مع تقريب رقمي بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي " Super Resolution " من سامسونغ، بحيث يمكن للهاتف التقاط لقطات لأشياء بعيدة جدًا.