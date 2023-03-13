صور القمر في هواتف سامسونغ.. خدعة "ذكية" أم تعزيز مشروع؟ فيديو يكشف الحقيقة

قال موقع "Apple Insider" المتخصص في أخبار تكنولوجيا الهواتف النقالة إن سامسونغ قامت بتسويق "مخادع"، حينما روجت لهاتف " Galaxy S23 Ultra " على أنه قادر على تصوير القمر بوضوح عال من خلال قابلية "التقريب المعزز".
وينقل الموقع عن تحقيق أجراه حساب "ibreakphotos " على موقع " reddit " الإلكتروني، يقول إن الشركة استخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاصيل وضوح ودقة صور القمر لتظهر وكأنها ملتقطة بتلسكوب عالي الدقة وليس جهاز هاتف نقال.
وخلال التجربة، قام المحقق " ibreakphotos " بتنزيل صورة من الإنترنت للقمر ثم قام بطمس معالمها وجعلها غير واضحة ثم صورها بهاتفه النقال من سامسونغ. أي أن المستخدم قام بخداع الهاتف من خلال تصويره لشاشة الحاسوب بدلًا من القمر.
ولأن الهاتف لم يكتشف الفرق، فقد أنتج الذكاء الاصطناعي صورة واضحة لما اعتقده قمرًا حقيقيًا.
ويقول المحقق إن سامسونغ "تستفيد من نموذج الذكاء الاصطناعي لوضع الحفر القمرية والتفاصيل الأخرى على الأماكن غير الواضحة".
وحسب موقع "الحرة"، تروج سامسونغ لهاتفها النقال " Galaxy S23 Ultra " باعتباره الهاتف الذي يحمل أقوى ميزة تقريب في عالم الهواتف المحمولة بأكثر من " X100 " ضعف قرب الصورة الحقيقي.
ويحتوي الهاتف فعلاً، كما تشير فيديوهات تم تصويرها به على قابلية تقريب مذهلة، لكن صور القمر هي في الحقيقة صور معززة بالذكاء الاصطناعي.
وتتمتع مجموعة هواتف " Galaxy " الذكية الرائدة من سامسونغ، بما في ذلك " Galaxy S23 Ultra"، بمستوى عال للغاية من التكبير للكاميرات الخلفية تم إنشاؤه عن طريق زيادة قوة كاميرات التصوير عن بعد " 3x و 10x "مع تقريب رقمي بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي " Super Resolution " من سامسونغ، بحيث يمكن للهاتف التقاط لقطات لأشياء بعيدة جدًا.
وفي حال عدم تشغيل الذكاء الاصطناعي سيحصل المستخدم على صور باهتة، وغير دقيقة لونيًا، وغير واضحة للقمر، لكن الذكاء الصناعي، وفقًا للموقع، يقوم بتعزيز التفاصيل وإضافة ألوان على الصور لجعلها تبدو حقيقية.
ويقول مدون التكنولوجيا " XEETECHCARE " إن الأنباء عن "الخدعة" مبالغ فيها، لأن الذكاء الاصطناعي لا يقوم بجلب صور مزيفة على أنها صور القمر، ولكنه يعزز التفاصيل غير الواضحة بنفس الطريقة التي تقوم بها الكاميرات الذكية بتعديل الألوان والسطوع في الصور أوتماتيكيا.
لكنه يقول إن سامسونغ لم تكن واضحة من خلال إعلاناتها عن الهاتف "الخارق" الذي يستطيع أخذ صور عالية الوضوح للقمر، وجعلت الأمر يبدو كأنها تقوم بذلك من خلال عدسات الهاتف النقال وليس من خلال الذكاء الاصطناعي.