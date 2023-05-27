بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص في حادث سقوط لعبة ملاهي بمصر
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مدير ملاهي بمول شهير في مدينة الاسكندرية، شمالي مصر، للتحقيق في حادث انهيار إحدى الألعاب، أمس الجمعة، وإصابة ٦ أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وحسب صحيفة "المصري اليوم"، شهد مول تجاري شهير بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية سقوط إحدى ألعاب الملاهي، مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بينهم أطفال، فيما جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وبثت وسائل إعلام لقطات تظهر حالة الفوضى والصراخ والفزع، بعد ثوان من سقوط إحدى الألعاب، ومسارعة البعض لإنقاذ المصابين.
وكان قسم شرطة سيدي جابر قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بسقوط لعبة بملاهي بمنطقة سموحة ووجود مصابين، ووصلت الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث.
وتبين من الفحص أنه أثناء استقلال 3 مواطنين، بينهم أطفال، للعبة دوارة بمدينة الملاهي المشار إليها، انفصل المقعد الخاص بها عن العمود الحامل، ما أدى لسقوط ثلاثة أشخاص من الركاب على ثلاثة أشخاص آخرين.
وأصيب المواطنون الستة بكسور وجروح وسحجات، وجرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إيقاف اللعبة عن العمل، حفاظًا على سلامة المواطنين.
النيابة تعاين موقع الحادث.
وفي سياق متصل، انتقل فريق من نيابة سيدي جابر الجزئية إلى موقع حادث انهيار ملاهي الإسكندرية لمعاينته، وأمر بالتحفظ على المكان وبندب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، والاطلاع على التراخيص، ومدى اتباع تعليمات السلامة المهنية والأمن الصناعي.