بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص في حادث سقوط لعبة ملاهي بمصر

وحسب صحيفة "المصري اليوم"، شهد مول تجاري شهير بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية سقوط إحدى ألعاب الملاهي، مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بينهم أطفال، فيما جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.