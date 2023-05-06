وفاة وإصابة 21 شخصاً جرّاء الأمطار الغزيرة في اليمن

وفي العاصمة اليمنية صنعاء، قالت مصادر محلية، إن امرأة تُوفيت وأصيب ثلاثة آخرون، من جرّاء تهدُّم منزل من طوابق عدة في قرية "قرن الدهور" بمديرية مناخة في غرب العاصمة.