مسافر دخل الحمام ولم يخرج.. وتسبب في هبوط اضطراري لطائرة تركية في الجزائر

وأوضحت "الأناضول" أنه عقب إخراج الراكب الذي كان فاقدًا للوعي من الحمام؛ أُجريت له إسعافات أولية من قِبَل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين المسافرين، ومع تدهور حالة الراكب الصحية نفّذ الطيار هبوطًا اضطراريًّا في الجزائر.