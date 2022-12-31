الصحة العالمية تطالب الصين بمشاركة المعلومات المتعلّقة بفيروس كورونا

حثّت منظمة الصحة العالمية مسؤولي الصحة في الصين على ضرورة مشاركة المعلومات المتعلقة بشأن فيروس كورونا "Covid-19" في الأوقات المحددة وبانتظام، ونشر البيانات الكاملة بعد أن حجبت السلطات الصينية مؤخرًا البيانات التفصيلية عن النشر.
وقالت المنظمة العالمية: إنها أبلغت المسؤولين الصينيين على ضرورة استمرار مشاركة البيانات، خاصة بيانات التسلسل الجيني وحالات الاستشفاء والوفيات والتطعيمات.
ودعت المنظمة العلماء الصينيين لتقديم بيانات مفصلة عن التسلسل الفيروسي في اجتماعها للمجموعة الاستشارية الفنية المقرر عقده في 3 يناير ٢٠٢٣.
وبدأت أمريكا واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية والهند وعدة دول أوروبية؛ فرض فحص كورونا على المسافرين القادمين من الصين.
وعزت العديد من الدول إعادة فرض فحص كورونا على المسافرين القادمين من الصين إلى نقص المعلومات التي تفرج عنها السلطات الصينية بشأن إصابات كورونا.