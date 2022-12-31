الصحة العالمية تطالب الصين بمشاركة المعلومات المتعلّقة بفيروس كورونا

حثّت منظمة الصحة العالمية مسؤولي الصحة في الصين على ضرورة مشاركة المعلومات المتعلقة بشأن فيروس كورونا "Covid-19" في الأوقات المحددة وبانتظام، ونشر البيانات الكاملة بعد أن حجبت السلطات الصينية مؤخرًا البيانات التفصيلية عن النشر.