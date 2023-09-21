لقطات مرعبة.. لحظة انهيار عقار من 4 طوابق في مصر

أظهر مقطع فيديو مُصور لحظة انهيار عقار قديم، مكون من 4 طوابق، خالٍ من السكان، بمنطقة رأس التين بحي الجمرك في الإسكندرية، شمالي مصر، أمس الأربعاء، وذلك دون إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.