هل تشرب "قهوة المتاجر المحلّاة"؟.. تحذير شديد و6 مخاطر لا تتجاهلها

يفضل الكثيرون شراء القهوة المعدة مسبقًا من متاجرها الخاصة في حالات قد تصل أحيانا حدّ الإدمان، لاسيما في ساعات الصباح الباكر؛ لاحتوائها على العديد من المزايا التي تساعد في تحسين المزاج، إلا أن الدراسات أثبتت أن أنواع القهوة المحلّاة تحتوي على ما يصل إلى 12 ملعقة صغيرة من السكر، وهو ما يفوق المعدل المسموح به بشكل يومي.