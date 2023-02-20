مَشاهد مرعبة.. كاميرات ترصد اللحظات الأولى للزلزال الجديد بريف إدلب بسوريا

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع حالة من الهلع بين المواطنين، وخروجهم إلى الشوارع إثر الهزة الأرضية الشديدة التي شعر بها سكان مناطق شمال غرب سوريا ومحافظات اللاذقية وحماة وحلب، واصفًا إياها بأنها الأعنف بعد زلزال السادس من فبراير الجاري.