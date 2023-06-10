تكفّل الناس بنفقات دفنها.. شاهد ما تم العثور عليه في منزل متسوّلة بعد موتها في مصر

وعقب وفاتها تكفل أهالي الوقف بمصاريف دفنها، فيما تبيّن أن الفناء الذي تعيش فيه قد وهبه لها بعض الأهالي بالمجان لكي تعيش بداخله دون مقابل مالي؛ نظرًا لظروفها الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى عدم زواجها حتى توفيت.