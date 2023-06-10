تكفّل الناس بنفقات دفنها.. شاهد ما تم العثور عليه في منزل متسوّلة بعد موتها في مصر

نشرت وسائلُ إعلام مصرية مقطعَ فيديو، يظهر العثور على ما يقرب من مليون جنيه "فكة"، داخل فناء منزل بمحافظة قنا، جنوبي مصر، كانت تعيش فيه متسوّلة، بعد وفاتها بقرابة 10 أيام.
وحسب صحيفة "المصري اليوم": فإن خيرية علي، وشهرتها "غوايش"، هي إحدى المتسولات في مركز الوقف التابع لمحافظة قنا، وفارقت الحياة منذ نحو 10 أيام.
وكانت المرأة دائمة التجوال في شوارع مركز الوقف، والجلوس أمام المحال التجارية بقصد التسول، وجمعت ثروة كبيرة من المال عن طريق التسول، وصلت لقرابة مليون جنيه فكة.
وعقب وفاتها تكفل أهالي الوقف بمصاريف دفنها، فيما تبيّن أن الفناء الذي تعيش فيه قد وهبه لها بعض الأهالي بالمجان لكي تعيش بداخله دون مقابل مالي؛ نظرًا لظروفها الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى عدم زواجها حتى توفيت.
وبيّن أهالي الوقف أنه تم العثور على قرابة مليون جنيه، غالبيتها من الفكة، داخل أجولة، وقام أصحاب الفناء "الوقف" بتقسيم تركتها على أشقائها الخمسة "4 سيدات ورجل"، تحت إشراف لجنة من الأهالي بالمركز.