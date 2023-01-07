استكمالاً لمسلسل الخسائر.. "ماسك" يفقد 11 مليار دولار بأول أسبوع من 2023

وتضررت ثروة ماسك؛ الذي يرأس شركات: "تسلا"، و"سبيس إكس"، و"تويتر"، بعد التراجع الكبير في أسهم شركة السيارات الكهربائية بنسبة وصلت إلى 65 بالمئة في العام الماضي، وسط قلق بشأن الطلب على منتجاتها، في ظل مخاوف الركود الاقتصادي ورفع الفائدة، إلى جانب الصخب الذي صاحب صفقة الاستحواذ على "تويتر".