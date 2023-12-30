بسبب "الفم والعينين".. شركة شوكولاتة أمريكية مطالبة بـ5 ملايين دولار أمام المحكمة
بتهمة "خداع وتضليل" الزبائن، تواجه شركة "هيرشي" عملاق صناعة الشوكولاتة الأمريكية، دعوى قضائية من امرأة غاضبة؛ قالت: إن الحلوى الخاصة باحتفال الهلع "هالوين" لا تشبه الشكل الموجود على الغلاف.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: فإن امرأة تدعى "سينثيا كيلي" من ولاية فلوريدا الأمريكية، تقول: إنها اشترت الحلوى لأنها أحبّت "تصميمها الفني".
وتضيف: أنها أُعجبت بـ"العينين والفم اللطيفين اللذين يظهران على حلوى زبدة الفول السوداني" المستوحيَيْن من رمز الهالوين؛ وهو ما دفعها لشرائها مقابل "4.49" دولار.
وأبرزت أنها "بعدما فتحت الغلاف لم تجد لا ملامح الهالوين ولا أي نقوش على الإطلاق" على الشوكولاتة.
واتهمت "كيلي" في دعواها الشركةَ الأمريكية بـ"التضليل"، مطالبة بتعويض لا تقلّ قيمته عن 5 ملايين دولار، أو "1.1" مليون قطعة حلوى من زبدة الفول السوداني.
وجاء في الدعوى القضائية: "تمّ خداع وتضليل العديد من المستهلكين من خلال الصور على غلاف المنتج".
وتضيف: أن الأمر لا يتعلّق بحلوى الهالوين فقط، بل بمنتج آخر كذلك يحمل طابع كرة القدم، الذي لا يحتوي على ما يظهره الغلاف؛ حيث ظهر المنتج وكأنه بيضة.
كما نشرت المرأةُ صورةَ منتج آخر يشبه أشباح الهالوين، دون الفم والعينين التي ظهرت على الغلاف.