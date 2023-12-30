بسبب "الفم والعينين".. شركة شوكولاتة أمريكية مطالبة بـ5 ملايين دولار أمام المحكمة

وتضيف: أن الأمر لا يتعلّق بحلوى الهالوين فقط، بل بمنتج آخر كذلك يحمل طابع كرة القدم، الذي لا يحتوي على ما يظهره الغلاف؛ حيث ظهر المنتج وكأنه بيضة.