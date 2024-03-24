بالفيديو.. ماذا يفعل 16 دبًا آسيويًا داخل منزل في لاوس؟

عُثر داخل منزل في لاوس على 16 من صغار الدب الأسود الآسيوي، وأودِعَت هذه الحيوانات المنتمية إلى نوع مهدد بالانقراض مركزًا مطلع هذا الأسبوع، على ما أفادت جمعية "فري ذي بيرز" غير الحكومية المهتمة بحماية الدببة.