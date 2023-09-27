مُطَوّرها يكشف سر النجاح.. كم مليار دولار بلغت إيرادات لعبة "كاندي كراش"؟

قال مطوّر لعبة كاندي كراش ساغا التي يلعبها الملايين حول العالم: إن إيراداتها وصلت إلى 20 مليار دولار منذ إطلاقها في عام 2012؛ مضيفًا أنها ستصدر قريبًا مستويات تصل إلى 15 ألفًا للاعبين الأكثر عشقًا وتفانيًا.