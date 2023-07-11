"محاكمة الذكاء الاصطناعي".. "شات جي بي تي" و"للاما" في مواجهة 3 كُتّاب!

وعلى عكس "أوبن إيه آي"، لم تتح "ميتا" برنامج "للاما" إلا لعدد محدود من المستخدمين، ولم تعلن إطلاقه للعامة؛ فيما لم يشر الكُتّاب الثلاثة إلى أنهم طلبوا من "للاما" ملخصات عن أعمالهم، على غرار ما فعلوه مع "شات جي بي تي".