"الصحة العالمية": جائحة كوفيد-19 لا تزال مستمرة

وفيما يتعلق بجدري القرود؛ أفاد المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات في تراجع منذ 8 أسابيع على التوالي، لكن كما مع كوفيد-19 المخاطر لا تزال موجودة، مشيرًا إلى أن لجنة الطوارئ المعنية بجدري القرود تجتمع غدًا الخميس في جنيف لإصدار توصياتها.