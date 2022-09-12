شاهد أهم جزء بالاحتفال الملكي.. ما هو "حجر القدر" وما علاقته بتنصيب ملك بريطانيا؟

يستعد خبراء ومختصون لنقل "حجر القدر" التاريخي، الذي يعود عمره لمئات السنوات، ويعد جزءًا لا يتجزأ من الاحتفال الملكي، من قلعة إدنبرة في اسكتلندا إلى كنيسة "وستمنستر أبي"؛ حيث سيتم تتويج تشارلز ملكًا للمملكة المتحدة.