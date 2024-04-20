لإنقاص الوزن بسرعة.. خبراء: 8 "نصائح علمية" بسيطة وصحية

وحسب الموقع، قد تكون هذه النصائح غير مفيدة لبعض الأشخاص، على اعتبار أن هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الحسبان، مثل: الأدوية التي يتناولها المرء، والهرمونات، والحالة المزاجية، والأمور الوراثية.