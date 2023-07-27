حول العالم في صورة: في القدس.. حمل القرآن وصاح في وجه المحتل.. وهذا هو السبب

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، نشاهد رجلاً فلسطينيًا يحمل القرآن الكريم في يده، ويصيح في وجه جندي الاحتلال، أثناء اقتحام وزير إسرائيلي ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى؛ ما أدى إلى غلق قوات الاحتلال لمداخل المسجد.
واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير، ومجموعة من المستوطنين باحة المسجد الأقصى، ما أثار غضب عربي وإسلامي شعبي ورسمي واسع.
ودانت المملكة التصرف الإسرائيلي الأهوج، الذي يثير استفزاز ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك حرمة المسجد، وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة لاقتحام الوزير الإسرائيلي والمستوطنين لباحة المسجد الأقصى.
وأكدت الوزارة في بيان، أن هذه الممارسات الممنهجة تُعد تعديًا صارخًا لسائر الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.
وحمّلت "الخارجية" قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، وشددت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته؛ لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل جميع الجهود لإنهاء هذا الصراع.