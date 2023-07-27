حول العالم في صورة: في القدس.. حمل القرآن وصاح في وجه المحتل.. وهذا هو السبب

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، نشاهد رجلاً فلسطينيًا يحمل القرآن الكريم في يده، ويصيح في وجه جندي الاحتلال، أثناء اقتحام وزير إسرائيلي ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى؛ ما أدى إلى غلق قوات الاحتلال لمداخل المسجد.