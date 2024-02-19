بالفيديو.. مفاجأة "مرعبة" في دار جنازات بأمريكا

وحسب وسائل إعلام أمريكية، عندما وصلت الشرطة إلى المنزل، عثرت على سيارة لدفن الموتى فيها جثة امرأة تبلغ 63 عامًا توفيت قبل 18 شهرًا، بالإضافة إلى مزيد من الصناديق التي تحتوي على رفات.