ناجون مصدومون بعد الزلزال في تركيا: "كأنها نهاية العالم"

ولا تزال في حالة صدمة من جرّاء الزلزال الأول بقوة 7.8 درجة الذي ضرب المنطقة في الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي (1:17 ت غ)، لكنها لم تتمكن من الخروج من شقتها قبل العثور على هرها الذي اختبأ من شدة الخوف.