في الكويت.. 100 موظف يعيدون رواتبهم للنيابة: كنا نزوّر "بصمة الدوام"

كشف مصدر مطلع في الكويت أن ما يقارب 100 موظف يعملون في جهة حكومية، أعادوا رواتبهم التي تقاضوها إلى خزانة الدولة عن طريق النيابة العامة، وذلك بعد إحالتهم بقضية تزوير بصمة الدوام من خلال "بصمة بلاستيكية" يقوم بها شخص واحد نيابة عن باقي الموظفين المتهمين.
ووفق صحيفة "القبس"، قال المصدر: إن النيابة حققت مع المتهمين سابقاً، وبعد قرار حجزهم واستمرارهم في الحبس الاحتياطي، بادروا إلى إعادة رواتبهم، معترفين بأنهم لم يعملوا في تلك الفترة ويقرون بذنبهم، متمنين تخفيف العقوبات بحقهم أمام المحاكم.
وأشار إلى أن المتهمين حالياً يُحاكمون أمام الجنايات بتهمة تقاضي رواتب بلا عمل، وسيطالب دفاعهم بتخفيف العقوبات بحقهم بعد أن تم إخلاء سبيلهم من قبل النيابة العامة.
وأضاف أن العديد من أحكام التمييز في مثل هذه الحالات تم الحكم بالامتناع عن النطق بالعقاب بعد إعادة المتهمين الرواتب التي تقاضوها من جهة عملهم التي لم يكونوا يتواجدون فيها خلال أوقات العمل.