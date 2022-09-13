في الكويت.. 100 موظف يعيدون رواتبهم للنيابة: كنا نزوّر "بصمة الدوام"

وأضاف أن العديد من أحكام التمييز في مثل هذه الحالات تم الحكم بالامتناع عن النطق بالعقاب بعد إعادة المتهمين الرواتب التي تقاضوها من جهة عملهم التي لم يكونوا يتواجدون فيها خلال أوقات العمل.