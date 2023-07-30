شاهد.. ردة فعل بوتين على مخالفة رئيس جزر القمر للبروتوكول في قمة "روسيا- إفريقيا"

وكان رئيس جزر القمر "غزالي عثماني" قد جلس للحظات قبل مضيفه الروسي بوتين، وحينما نظر الرئيس "عثماني" حوله؛ أدرك أنه أخطأ، فنهض بسرعة لمعالجة الخطأ؛ لكن بوتين أسرع ناحيته، وطالَبَه بالجلوس كما كان، قبل أن يشير للجميع بالجلوس لبدء مائدة مستديرة.