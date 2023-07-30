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شاهد.. ردة فعل بوتين على مخالفة رئيس جزر القمر للبروتوكول في قمة "روسيا- إفريقيا"
كشف فيديو طريف، عن ردة فعل عفوية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على جلوس رئيس جزر القمر قبله على مائدة مستديرة ضمن أعمال قمة "روسيا- إفريقيا" الثانية في سان بطرسبرج.
وكان رئيس جزر القمر "غزالي عثماني" قد جلس للحظات قبل مضيفه الروسي بوتين، وحينما نظر الرئيس "عثماني" حوله؛ أدرك أنه أخطأ، فنهض بسرعة لمعالجة الخطأ؛ لكن بوتين أسرع ناحيته، وطالَبَه بالجلوس كما كان، قبل أن يشير للجميع بالجلوس لبدء مائدة مستديرة.
وكانت أعمال قمة "روسيا- إفريقيا" الثانية قد عُقدت لمدة يومين في سان بطرسبرغ شمالي غرب روسيا.