بالصور: احتجاجات فرنسا في يومها العاشر.. صدامات واعتقالات واشتباكات ولا تهدئة

وحذّرت عدد من الدول رعاياها، من الاقتراب من مواقع المظاهرات؛ فقد أوصت سفارة خادم الحرمين الشريفين في باريس، المواطنين المقيمين في فرنسا بالابتعاد عن مواقع الاحتجاجات في العاصمة ومدن فرنسية عدة، مهيبة بهم التواصل مع السفارة في حال تعرضهم لأي طارئ.