بالصور: احتجاجات فرنسا في يومها العاشر.. صدامات واعتقالات واشتباكات ولا تهدئة

دخلت الاحتجاجات الفرنسية يومها العاشر بمظاهرات عارمة قُدّرت بنحو مليونيْ متظاهر في عموم فرنسا، وسط صدامات بين المتظاهرين والشرطة، في ظل تصاعد التوتر في البلاد مع وصول الحوار بين حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون والنقابات إلى طريق مسدود.
ولا تلوح في الأفق بوادر تهدئة في فرنسا؛ إذ ما زالت الأوضاع ساخنة بين المتظاهرين والحكومة؛ حيث تدفع الحكومة الفرنسية إلى إقرار قانون تعديل التقاعد؛ رافضة التفاوض؛ فيما ترفض النقابات والعمال وجموع الشعب الفرنسي تلك التعديلات جملة وتفصيلًا.
وينص القانون الجديد المثير للجدل، على رفع سن التقاعد لمدة عامين، ليصل إلى 64 عامًا، والذي يراه قطاع واسع من الموظفين والعمال غير منصف لأشخاص بدأوا العمل في سن صغيرة.
وخرجت المسيرات والمظاهرات في مدن فرنسية رئيسية -على رأسها العاصمة باريس- وقدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ750 ألفًا؛ فيما رجّحت النقابات الفرنسية عدد المتظاهرين في عموم البلاد بـ2 مليون متظاهر؛ بينما وصفت التعزيزات الأمنية بـ"غير المسبوقة"، بعد نشر نحو 13 ألف شرطي للسيطرة على المظاهرات.
واندلعت الصدامات والاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، واضطرت الشرطة إلى استخدام الهراوات والقنابل المسيلة للدموع؛ للسيطرة على الاحتجاجات الغاضبة؛ وذلك بعد أن أضرم بعض المتظاهرين النار في صناديق القمامة.
وعلى الرغم من تحذير الشرطة والحكومة من استخدام العنف؛ فإن بعض المظاهرات خرجت عن السيطرة؛ لينفّس المحتجون عن غضبهم العارم من عدم استماع الحكومة لهم، ورفضها التفاوض على القانون الجديد، الذي يرونه مجحفًا لحقوقهم.
وبحسب وسائل إعلامية، فقد اعتقلت الشرطة نحو 55 شخصًا في باريس شاركوا في الاحتجاجات.
وفي خط مُوَازٍ للمظاهرات، أضرَبَ مراقبو الحركة الجوية عن عملهم؛ مما أدى إلى إلغاء عدد من رحلات الطيران، في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة عمال جمع النفايات تعليق إضرابها؛ مشددة على رغبتها في التهدئة.
وأثرت المظاهرات والإضرابات التي تعم البلاد، على حركة السياحة؛ فقد أغلق برج إيفل وقصر فيرساي أبوابهما في وجه الزوار.
وحذّرت عدد من الدول رعاياها، من الاقتراب من مواقع المظاهرات؛ فقد أوصت سفارة خادم الحرمين الشريفين في باريس، المواطنين المقيمين في فرنسا بالابتعاد عن مواقع الاحتجاجات في العاصمة ومدن فرنسية عدة، مهيبة بهم التواصل مع السفارة في حال تعرضهم لأي طارئ.
وحثت السفارة المواطنين على اتباع الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع التجمعات والصدامات، والالتزام بتعليمات السلطات الفرنسية المعنية.
فيما أعلنت بريطانيا تأجيل زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى باريس؛ وذلك بناءً على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ظل توتر الأوضاع في البلاد.