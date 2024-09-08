بعد أكثر من 33 سنة.. فيديو لـ"أول سيارة عراقية تعبر الحدود إلى الكويت"

من جانبهم، تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا يوثق دخول السيارة إلى الكويت، مساء السبت، وذلك منذ تحرير البلاد من الغزو الذي قاده رئيس العراق الراحل صدام حسين، في أغسطس 1990.