زلزال سوريا.. مصرع شقيقة رئيس الوزراء مع 11 ابناً وحفيداً لها جرّاء انهيار منزلهم

وأكّد "أحمد" أن الزلزال الرئيس قوته 7.7 درجة حدث في شمال لواء إسكندرون بمنطقة يابسة، أي لم يحدث في البحر، ومن ثمّ فلا توجد مؤشرات على حدوث موجات تسونامي، كما يعتقد بعضهم.