زلزال سوريا.. مصرع شقيقة رئيس الوزراء مع 11 ابناً وحفيداً لها جرّاء انهيار منزلهم

لقيت نسوم عرنوس، شقيقة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، مصرعها مع 11 ابنًا وحفيدًا لها، تحت أنقاض بناءٍ انهار في مدينة حماه، من جرّاء الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا فجر اليوم الإثنين.
ووفق "روسيا اليوم"، أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 248 وفاة و700 إصابة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس، من جرّاء الزلزال المدمّر.
من ناحية ثانية، قال مدير عام المركز الوطني لرصد الزلزال رائد أحمد، إن سوريا تأثرت بالزلازل الذي حدث في شمال إسكندرون بشكلٍ عام بمختلف مناطقها.
وأشار إلى أن المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب كانت الأشد تأثراً.
وأكّد "أحمد" أن الزلزال الرئيس قوته 7.7 درجة حدث في شمال لواء إسكندرون بمنطقة يابسة، أي لم يحدث في البحر، ومن ثمّ فلا توجد مؤشرات على حدوث موجات تسونامي، كما يعتقد بعضهم.