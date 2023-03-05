"النبضة القاتلة".. مهندس ياباني من موقع "الزلزال المدمر" يرجح سبب الكارثة

يشار إلى أن زلزال شرق المتوسط، الذي هزّ جنوب تركيا وشمال سوريا أسفر عن مقتل 45.986 شخصًا، بينهم 4.267 مواطنًا سوريًا، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، ويُذكر أن الزلزال الكبير ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي، وبلغت قوته 7.7 درجة، وتبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.