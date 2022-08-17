بينها 512 مرة خلال يوم واحد.. اعتقال أمريكية استدعت الشرطة 11 ألف مرة

وأرسلت الشرطة في البداية فريق الصحة العقلية لمحاولة مساعدة المرأة، لكن ذلك لم يضع حداً للمكالمات. وعندما فشلت التحذيرات اللفظية ورسالة التوقف والكف، تم القبض على جيفرسون.