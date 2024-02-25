ترامب يتغلب على هيلي في كارولينا الجنوبية ويقترب من حسم ترشيح الحزب الجمهوري
فاز دونالد ترامب بانتخابات الترشح الأولية للحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية اليوم الأحد، حيث تفوق على نيكي هيلي؛ السفيرة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وهذا يعزّز فرصه في ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحقّق ترامب انتصارات ساحقة على منافسيه في الحزب الجمهوري، حيث فاز بالفعل في ولايات: أيوا ونيو هامبشاير ونيفادا وجزر فيرجن الأمريكية، ويُتوقع أن يضع الفوز الأخير لترامب في كارولينا الجنوبية مزيداً من الضغط على نيكي هيلي، التي كانت سفيرة ترامب السابقة لدى الأمم المتحدة، وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية من عام 2011 إلى عام 2017.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن السباق انتقل لمصلحة ترامب بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع، مما يمنحه دفعة قوية للعودة التاريخية ومواجهة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ في الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2024.
من جانبها، صرّحت نيكي هيلي؛ لوسائل الإعلام الأمريكية، بأنها ستستمر في الترشح للرئاسة، بعد إعلان خسارتها في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولايتها السابقة، مؤكدة أنها ستبقى في السباق، ولن تتخلى عن المعركة حتى النهاية.
وأضافت، أن دونالد ترامب لن يتمكّن من التغلب على الرئيس الحالي جو بايدن؛ في الانتخابات الرئاسية، وأن الحزب الجمهوري سيخسر مجددًا بسبب تمسكه بترامب.