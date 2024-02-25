ترامب يتغلب على هيلي في كارولينا الجنوبية ويقترب من حسم ترشيح الحزب الجمهوري

وحقّق ترامب انتصارات ساحقة على منافسيه في الحزب الجمهوري، حيث فاز بالفعل في ولايات: أيوا ونيو هامبشاير ونيفادا وجزر فيرجن الأمريكية، ويُتوقع أن يضع الفوز الأخير لترامب في كارولينا الجنوبية مزيداً من الضغط على نيكي هيلي، التي كانت سفيرة ترامب السابقة لدى الأمم المتحدة، وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية من عام 2011 إلى عام 2017.