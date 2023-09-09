خلية أزمة تتابع الفاجعة.. "القوات المسلحة المغربية" تستنفر للإنقاذ في "الزلزال الكبير"

وأقدمت القوات المسلحة على جلب جرافات من شأنها أن تساعد في عملية البحث عن الضحايا، وإنقاذ المواطنين الذين ما زالوا تحت الأنقاض، فضلًا عن سيارات إسعاف تابعة لها، وأخرى تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما ظهر عدد من المسؤولين من الدرك الملكي بحواجز الطريق السيار، وكذا أفراد الوقاية المدنية.