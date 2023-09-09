خلية أزمة تتابع الفاجعة.. "القوات المسلحة المغربية" تستنفر للإنقاذ في "الزلزال الكبير"

استنفرت الهزّة الأرضية التي ضربت المغرب، ليلة أمس الجمعة، القوات المسلحة الملكية، التي هرعت في اتجاه أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت المتضرّرة من ذلك.
وعلى طول الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء ومراكش، صباح اليوم السبت، شوهد عدد كبير من آليات القوات المسلحة الملكية متجهة صوب مدينة النخيل؛ بحسب "هسبريس" المغربية.
وأقدمت القوات المسلحة على جلب جرافات من شأنها أن تساعد في عملية البحث عن الضحايا، وإنقاذ المواطنين الذين ما زالوا تحت الأنقاض، فضلًا عن سيارات إسعاف تابعة لها، وأخرى تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما ظهر عدد من المسؤولين من الدرك الملكي بحواجز الطريق السيار، وكذا أفراد الوقاية المدنية.
وتحرّكت السلطات المغربية، بمختلف تلاوينها، من أجل التدخل لإنقاذ المواطنين جراء الهزة الأرضية وانتشال القتلى من تحت الأنقاض، فيما أعلنت وزارة الداخلية أن عدد القتلى بلغ 632 وفاة مقابل 329 إصابة؛ من بينها 51 إصابة خطيرة.
وأفادت وزارة الداخلية المغربية بأنه تمّ تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.
وكشف مصدر حكومي أن الحكومة قامت بتوحيد مجهودها التواصلي على مستوى وزارة الداخلية لتدبير تواصل الأزمة، بعد فاجعة الزلزال الذي ضرب عددًا من مدن المملكة مساء أمس الجمعة/ صباح اليوم السبت؛ بحسب "هسبريس" المغربية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تشكيل خلية على مستوى وزارة الداخلية، تتابع جميع التطورات عن كثب، وتضم مختلف المصالح والسلطات العمومية؛ وهي الخلية التي عُهد إليها متابعة جميع التطورات وتنوير الرأي العام عبر الإعلام العمومي الرسمي.