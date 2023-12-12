القبض على رئيس النادي التركي المعتدي على حَكَم مباراة

ألقت السلطات التركية، الثلاثاء، القبض على رئيس نادٍ بتهمة الاعتداء على حَكَمٍ خلال مباراة كرة قدم في الدوري الممتاز، وهي واقعةٌ تم على إثرها تعليق البطولة المحلية إلى أجل غير مسمى.