"تويتر" يقر بعلمه ببيع بيانات مشتركين: كانت متاحة للعامة أصلاً

ولفت إلى تقرير إخباري نشر في ديسمبر الماضي أظهر أن شخصاً ما تمكن من الوصول إلى بيانات 400 مليون مستخدم، بما يشمل أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني، وذلك وفقاً للثغرة الأمنية التي جرى اكتشافها في مطلع ذلك العام.