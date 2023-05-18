نحتاج دراسة عربية.. دراسة في 57 دولة تكشف ضعف القراءة والكتابة لدى الطلبة خلال جائحة كورونا

ووفق الدراسة فإن ذلك تسبب بانحدار مستويات القراءة، في نحو 21 من أصل 32 دولة، لديها بيانات قابلة للمقارنة بين عامي 2016 و2021، وفي المقابل، وحدها ثمانية بلدان من بين 32، حافظ تلاميذها على مستويات القراءة.