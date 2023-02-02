"شرائح لحم خنزير وطاولات" تلهب صراع بناء مسجد في كوريا الجنوبية!

يستمر الصراع بين الطلبة المسلمين وسكان حي ديه-هيون-دونغ في مدينة دايغو على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب شرق سيئول بكوريا الجنوبية، حول بناء مسجد إسلامي.
ونظم السكان المحليون، اليوم الخميس، حدثًا لتناول شرائح لحم الخنزير المسلوق وشوربة لحم بقري أمام موقع بناء المسجد.
وأعدت "لجنة الاستجابة للطوارئ ضد بناء المسجد الإسلامي" طعامًا لـ100 شخص اليوم، ووضعت نحو 10 طاولات في شارع أمام موقع البناء، امتلأت بالزوار الذين تراوح عددهم ما بين 30 - 40 فردًا من السكان في غضون الساعة 12:30 ظهرًا.
ووفق ما نقلته اليوم وكالة "يونهاب" زعمت اللجنة أن حدث اليوم مجرد مشاركة لشرائح لحم الخنزير المسلوق بين السكان فقط، وأنها لا تعتقد أنه يمثل جريمة كراهية.
وكانت اللجنة قد أقامت حدثًا مماثلًا، حيث حضّرت حفلة شواء لحم الخنزير أمام موقع البناء في ديسمبر العام الماضي، وفي ذلك الوقت، قالت الصحيفة الفرنسية اليومية "لوموند": إن ذلك يُظهر محدودية انفتاح المجتمع الكوري.
وعقدت اللجنة -قبل إقامة حدث اليوم- مؤتمرًا صحفيًا أبدت فيه رفضها لاقتراح مجلس بلدية بوك-غو في دايغو القيام بشراء الأراضي حول المسجد.
واقترح المجلس في يناير الماضي على اللجنة، أن يشتري الأراضي حول المسجد كحل لمعارضة السكان لبناء المسجد، غير أن اللجنة رفضت هذا الاقتراح.
وأصدرت المحكمة العليا في سبتمبر العام الماضي حكمًا أوضحت فيه أن عملية البناء قانونية، حيث رفع الطلبة المسلمون في يوليو عام 2021 دعوى ضد مجلس بلدية منطقة بوك-غو؛ بسبب إيقافه عمليات البناء بحجة احتجاج السكان الجماعي، غير أن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف أصدرتا حكمًا لصالح بناء المسجد.