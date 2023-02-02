"شرائح لحم خنزير وطاولات" تلهب صراع بناء مسجد في كوريا الجنوبية!

وأعدت "لجنة الاستجابة للطوارئ ضد بناء المسجد الإسلامي" طعامًا لـ100 شخص اليوم، ووضعت نحو 10 طاولات في شارع أمام موقع البناء، امتلأت بالزوار الذين تراوح عددهم ما بين 30 - 40 فردًا من السكان في غضون الساعة 12:30 ظهرًا.