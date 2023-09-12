واقعة مؤلمة.. ليبي تطوع لإنقاذ الغرقى فجرفته السيول

وحسب موقع "العربية. نت"، قال المتطوع في بث مباشر على موقع "فيسبوك" بعدما استسلم للمياه: "هرعنا لإنقاذ الناس لكن جرفنا السيل، ولا ندري إلى أي مكان يصل بنا، وكانت معنا سيارة أخرى لكن فقدنا الاتصال بها، كله على الله".