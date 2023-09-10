في 35 ساعة فقط.. تاسع هزة أرضية تضرب المغرب ويشعر بها السكان

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز، على بعد حوالى 70 كيلومترًا (43.5 ميلًا) جنوب مراكش.