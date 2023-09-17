تقرير جديد لـ"ناسا" حول الأجسام الطائرة.. مدير الوكالة: أؤمن بوجود حياة أخرى في هذا الكون

عاد الجدل في الأروقة العلمية حول إمكانية وجود حياة أخرى في هذا الكون الشاسع، خصوصًا بعد إعلان المكسيك منذ أيام امتلاكَها أجسامًا غيرَ بشرية تم العثور عليها في البلاد.