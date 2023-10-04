بينها العَرَق وفصيلة الدم ولون الملابس.. هكذا يحدِّد البعوض ضحاياه

ولفتت إلى أن البعوض يميل إلى الأشخاص من فصيلة الدم O أكثر من أي فصائل دم أخرى، وقالت: "هناك شيء آخر أيضًا، هو أن البعوض ينجذب إلى ثاني أكسيد الكربون"، شارحة بأن "الأشخاص الذين يعانون السمنة المفرطة يميلون إلى التنفس كثيرًا، واستنشاق المزيد من ثاني أكسيد الكربون؛ وبالتالي يكونون أكثر جاذبية للبعوض".