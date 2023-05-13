تصادم عربتَين للدعم السريع.. حقيقة صورة أثارت جدلًا في السودان

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، صورةً زعم ناشروها أنها تُظهر تصادمًا بين عربتَين تابعتَين لقوات الدعم السريع أثناء فرارهما خلال الاشتباكات المستمرّة منذ أسابيع في السودان؛ حسب وكالة "فرانس برس".
وتظهر في الصورة عربتان عسكريتان متصادمتان يحيط بهما جنود، وسط ما يبدو أنها منطقة صحراوية.
وجاء في التعليق المرافق: أن هذا التصادم وقع إثر هروب عناصر من قوات الدعم السريع من قوات الجيش السوداني.
حظيت الصورة بمئات المشاركات من صفحات سودانية عدة، مع تواصل القتال بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، والجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.
ووقّع طرفا النزاع، ليل الخميس في مدينة جدة السعودية؛ إعلانًا يتعهّدان فيه باحترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية، من دون التوصُّل حتى الآن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في مفاوضات وصفها دبلوماسيون أمريكيون بالصعبة.
إلا أن الصورة المتداولة لا علاقة لها بالمواجهات العسكرية في السودان؛ حسب خدمة تقصي الحقائق في وكالة "فرانس برس".
فأرشد البحث إلى أنها منشورة في صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية سودانية بتاريخ 9 أبريل 2023؛ أي قبل قرابة أسبوع على اندلاع الاشتباكات في 15 أبريل؛ ما ينفي ما جاء في المنشورات المتداولة.
وجاء في التعليقات المرافقة لها آنذاك: أنها تظهر "تصادم سيارتَي دفع رباعي تابعتَين لقوات الدعم السريع، كانتا في طريقهما إلى العاصمة الخرطوم".