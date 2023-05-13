تصادم عربتَين للدعم السريع.. حقيقة صورة أثارت جدلًا في السودان

ووقّع طرفا النزاع، ليل الخميس في مدينة جدة السعودية؛ إعلانًا يتعهّدان فيه باحترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية، من دون التوصُّل حتى الآن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في مفاوضات وصفها دبلوماسيون أمريكيون بالصعبة.