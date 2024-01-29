11 مارس أول أيام رمضان في أوروبا وأمريكا

وأشار المجلس إلى أن هلال شهر رمضان سيكون مرئياً يوم الأحد، مشيراً إلى أن رؤية الهلال تعد وسيلة لتحديد بداية الشهر، لكن يمكن في الوقت ذاته استخدام الحسابات الدقيقة.