11 مارس أول أيام رمضان في أوروبا وأمريكا

أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والمراكز الإسلامية في أمريكا الشمالية أن يوم الإثنين 11 مارس المقبل سيكون أول يوم في شهر رمضان المبارك.
وأشار المجلس إلى أن هلال شهر رمضان سيكون مرئياً يوم الأحد، مشيراً إلى أن رؤية الهلال تعد وسيلة لتحديد بداية الشهر، لكن يمكن في الوقت ذاته استخدام الحسابات الدقيقة.
يُذكر أن المراكز الإسلامية في أوروبا وأمريكا الشمالية يتبعون المملكة العربية السعودية في تحديد بداية ونهاية شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن يبدأ شهر الصيام في السعودية يوم الإثنين 11 مارس المقبل، وفقاً للفلكيين السعوديين.