أخيرًا وبعد الكثير من الجدل.. "ميسي" يعلّق على واقعة قميص المكسيك بالمونديال

أخيرًا وبعد الكثير من الجدل، علّق الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على الواقعة الشهيرة بخصوص دهس "البرغوث" لقميص منتخب المكسيك، في غرفة الملابس عقب اللقاء الذي جمع بين الفريقين ببطولة كأس العالم المُقامة حاليًا في دولة قطر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.