أخيرًا وبعد الكثير من الجدل.. "ميسي" يعلّق على واقعة قميص المكسيك بالمونديال

أخيرًا وبعد الكثير من الجدل، علّق الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على الواقعة الشهيرة بخصوص دهس "البرغوث" لقميص منتخب المكسيك، في غرفة الملابس عقب اللقاء الذي جمع بين الفريقين ببطولة كأس العالم المُقامة حاليًا في دولة قطر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.
وأثناء احتفال نجوم الأرجنتين بالانتصار على المكسيك داخل غرفة خلع الملابس ظهر ليونيل ميسي وهو يركل قميص المنتخب المكسيكي بقدمه، ثم وقف عليه بقدميه وهو يرقص مع باقي زملائه من لاعبي التانجو، وهو مشهد اعتبره البعض إهانة لخصمه بعد اللقاء.
ونقلت صحيفة "ريكورد" الرياضية المكسيكية عن "ميسي" قوله: "ما حدث كان سوء فهم، ومن يعرفني يعرف أنني لا أقلل من احترامي لأحد".
وأضاف "ميسي": "لست مضطرًا للاعتذار؛ لأنني لم أقلل من احترامي لشعب المكسيك، ولا الفريق، ولا أي شخص آخر".
يُذكر أن ليونيل ميسي استطاع قيادة المنتخب الأرجنتيني للتأهل إلى دور الستة عشر من فعاليات بطولة كأس العالم بعد تحقيق فوز مثير على بولندا بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي جمع الطرفين مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بعمر المسابقة العالمية.
وسيلتقي المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره منتخب أستراليا في دور الـ16 بكأس العالم في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت القادم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.