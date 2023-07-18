بسبب شدة الحرارة.. شاهد أغرب رد فعل من رجل تركي

في واقعةٍ غريبة من نوعها، أشعَلَ مواطن تركي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرفه الغريب من ارتفاع درجة الحرارة؛ حيث انهار رجل تركي من ارتفاع درجة الحرارة، وانفجر غاضبًا يضرب الشمس بالحجارة بعدما وصلت درجة الحرارة في ولاية أورفا إلى 45 درجة مئوية.