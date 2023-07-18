محطات
بسبب شدة الحرارة.. شاهد أغرب رد فعل من رجل تركي
في واقعةٍ غريبة من نوعها، أشعَلَ مواطن تركي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرفه الغريب من ارتفاع درجة الحرارة؛ حيث انهار رجل تركي من ارتفاع درجة الحرارة، وانفجر غاضبًا يضرب الشمس بالحجارة بعدما وصلت درجة الحرارة في ولاية أورفا إلى 45 درجة مئوية.
وحسب تليفزيون "أورينت"، فقد حدثت الواقعة في مدينة شانلي أورفا جنوبي شرق تركيا، وكان الرجل التركي المسنّ يردد أثناء إلقائه الحجارة على الشمس: "لقد دمرتنا.. أيها الشمس.. دمرتنا.. أيها الشمس.. لقد احترقت ومت، أقسم أنني احترقت".