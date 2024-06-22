بالفيديو.. حفرة عملاقة تبتلع محطة مترو قيد الإنشاء في الصين

وحسب وكالة "رويترز"، قالت شركة تشنغدو للسكك الحديدية على صفحتها الرسمية على موقع "ويبو": إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في الحادث الذي وقع في منطقة سياحية وتجارية شهيرة.