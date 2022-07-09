"بوتين" عن عيد الأضحى: يحمل معنى أخلاقيًّا وروحيًّا عميقًا يحافظ على القيم الدائمة للحب والخير

هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مواطني روسيا المسلمين بعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الطائفة المسلمة في روسيا تشارك بنشاط في حياة البلاد.