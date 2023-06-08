ظنّها قطعة شوكولاتة.. بالفيديو: ما فعله هذا الطفل بأفعى صغيرة صدم الجميع
في حادثة غريبة صادمة، قام طفل هندي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، بمضغ أفعى صغيرة حتى موت الحيوان الزاحف، بعدما ظن أن الأفعى هي قطعة شوكولاتة.
وحسب صحيفة "تريبيون إنديا" الهندية، وقع الحادث يوم السبت الماضي، في قرية مادنابور بضواحي مدينة محمد آباد بولاية أوتر براديش، شمالي شرق الهند، حين كان الطفل "عيوش" يلعب في فناء منزله، وفجأة بدأ بالصراخ عاليًا، فهرعت إليه جدته وصُدمت عندما وجدت الأفعى الميتة مثبتة في فمه.
ونقلت الصحيفة عن جدة الطفل "سونيتا" قولها: "أخرجت الأفعى وكانت ميتة، ونظفت فم الطفل بسرعة ونبّهت والديه، وعلى الفور قمنا بنقل (عيوش) إلى المستشفى".
وحسب الصحيفة، وضع الوالدان المذعوران الأفعى الميتة في كيس من البلاستيك ووصلا إلى المستشفى مع الطفل، حتى يسهل شرح ما حدث للأطباء، ويطلع الأطباء على الأفعى، وبعد إبقاء الطفل تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، أعلن الأطباء أنه بعيد عن الخطر.
وقال طبيب الطوارئ بمستشفى المقاطعة، الدكتور محمد سالم أنصاري: أعطينا الطفل الأدوية الضرورية لحالته، وهو بخير وقد خرج من المستشفى.
وأضاف الطبيب: "يبدو أن الأفعى كانت من نوع غير سام".