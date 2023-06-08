ظنّها قطعة شوكولاتة.. بالفيديو: ما فعله هذا الطفل بأفعى صغيرة صدم الجميع

وحسب الصحيفة، وضع الوالدان المذعوران الأفعى الميتة في كيس من البلاستيك ووصلا إلى المستشفى مع الطفل، حتى يسهل شرح ما حدث للأطباء، ويطلع الأطباء على الأفعى، وبعد إبقاء الطفل تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، أعلن الأطباء أنه بعيد عن الخطر.