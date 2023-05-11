المؤلف "الذكاء الاصطناعي".. كتاب هجين بالمشاركة يمزج الأدب بالخيال العلمي!

يُذكر أن كتاب "سكاينت في عصر المصرف السيبراني.. نظرية الذكاء الخارق والتحديات أمام البشرية" ينتمي إلى نوع هجين بين الأدب التنويري وأدب الخيال العلمي. وعلى وجه الخصوص فإن القراء سيطلعون فيه على المستقبل، كما يراه الذكاء الاصطناعي.