مع ارتفاع حصيلة ضحايا "فاجعة الهند".. فيديو يكشف كيف ركب قطار فوق آخر عقب التصادم المرعب بينهما

كشف فيديو توضيحيّ كيف وقع حادث تصادم مروع بين قطارين شرق الهند، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 288 قتيلًا على الأقلّ، وأكثر من 900 جريحًا، وسط مخاوف من أن يكون كُثُرٌ عالقين تحت الحطام؛ وفق ما أفاد مسؤولان فجر السبت.