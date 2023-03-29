مع حظر "الفلبينية".. مسؤول كويتي: هذه أزمة مكاتب الاستقدام وأتوقع شح العمالة المنزلية

وقال رئيس الاتحاد: إن سبب الأزمة مع الجانب الفلبيني يعود إلى جريمة قد تحدث في أي مكان بالعالم، خاصة في ظل اتخاذ الجانب الكويتي كل الإجراءات القانونية ضد الجاني؛ لافتًا إلى أن الاتحاد طالَبَ أكثر من مرة بتوقيع مذكرات التفاهم وفتح تصاريح العمل مع عدد أكبر من الدول المصدرة للعمالة المنزلية؛ باعتباره الحل الوحيد حتى لا نقع في هذه المشكلة التي يعاني منها القطاع سنويًّا، المتمثلة في تحكّم دولة واحدة في قطاع كبير مثل قطاع العمالة المنزلية، وليكون للمكاتب والمواطنين الحرية في استقدام العاملة المنزلية من دول وجنسيات أخرى؛ وهو ما يحقق التوازن والانخفاض في أسعار استقدام العمالة المنزلية أيضًا.