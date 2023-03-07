3 زلازل أحدها بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر تضرب وسط تركيا

قالت وسائل إعلام تركية: إن 3 زلازل وقعت على التوالي في منطقتي إينشسو وهاسيلار في قيصري.
وبحسب البيان الصادر عن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (AFAD)، فإن الزلزال الأول وقع في الساعة 14:47 بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، والثاني عند 14:48 بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، والثالث عند 14:53 بقوة 4.3 درجة.
وقال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ يونس سيزر في بيانه: "بعد الزلزال الذي وقع في منطقة إينشسو في قيصري، ولا يوجد موقف سلبي حتى الآن، وتتواصل أعمال المسح الميداني، وفرقنا جاهزة لمواجهة أي موقف سلبي محتمل".