3 زلازل أحدها بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر تضرب وسط تركيا

وقال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ يونس سيزر في بيانه: "بعد الزلزال الذي وقع في منطقة إينشسو في قيصري، ولا يوجد موقف سلبي حتى الآن، وتتواصل أعمال المسح الميداني، وفرقنا جاهزة لمواجهة أي موقف سلبي محتمل".