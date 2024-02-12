بأجرأ قرار.. لماذا قررت قرية فرنسية العودة إلى عصر ما قبل الجوّال؟

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، كان سكان البلدة، التي يقل عدد سكانها عن ألفي شخص، قد صوّتوا الأسبوع الماضي للحد من استخدام الهواتف الذكية في الأماكن العامة، حيث تم حظر الكبار والأطفال من استخدام أجهزتهم أثناء المشي في الشارع، أو أثناء الجلوس مع الآخرين على مقاعد الحديقة، أو في المتاجر، المقاهي أو أثناء تناول الطعام في المطاعم أو أثناء انتظار أولياء الأمور أطفالهم أمام بوابات المدارس.