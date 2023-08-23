في أول عملية زرع رحم ببريطانيا.. لحظات مؤثرة لامرأة تُحقق أمنية شقيقتها بالإنجاب

وأضاف استشاري جراحة أمراض النساء في جامعة، إمبريال كوليدج لندن، سميث: "كان الأمر مذهلًا. أعتقد أنه ربما كان الأسبوع الأكثر إرهاقًا في مسيرتي الجراحية، لكنه كان أيضًا إيجابيًّا بشكل لا يصدق؛ فالمانحة والمتلقية في قمة السعادة".